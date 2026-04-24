Vetrozaštitni pojasevi vode bitku za opstanak

Dok se grad svim silama bori da popravi status jednog od najmanje pošumljenih područja u Srbiji, napori ekologa i lokalnih vlasti svakodnevno nailaze na prepreke koje prete da obezvrede svaki zasađeni koren. Na obodima Kikinde, ali i u samom gradskom jezgru, mlade sadnice vode tešku bitku za opstanak, a neprijatelji nisu samo ekstremne vremenske prilike, već i ljudski faktor.

U Rasadniku ,,Vikumak” koji najviše proizvodi sadnice za pošumljavanje, poput lipe, hrasta, bagrema, javora i topole, navode da iako su brojne akcije pošumljavanja donele nadu u zeleniju budućnost, realnost na terenu je često surova. Tome doprinose klimatske promene, velike suše, ali i nesavesni građani koji čine da sadnice ne mogu da opstanu.

Najbolniji udarac ipak zadaju sugrađani, Nisu retki ni slučajevi gde se sadnice namerno čupaju ili oštećuju kako ne bi zaklanjale pogled ili ometale poljoprivredne radove.

Kikinda zaslužuje hladovinu, ali nju ne donosi samo sadnja, već i poštovanje prema svakom listu koji pokušava da izraste uprkos svemu.