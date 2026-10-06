Mnogi Srbi danas slave ovu krsnu slavu: Posvećena je Jovanu Krstitelju

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Dan Začeća svetog Jovana Krstitelja i Preteče.

Na današnji dan proslavlja se milost prema pobožnim i pravednim roditeljima svetog Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su celog života želeli i Boga molili da im podari jedno dete, ali i čudo začeća Jovanovog u prestareloj Jelisavetinoj utrobi.

Pravo čudo, začeće Jovanovo dogodilo se jer je s njim Bog imao naročito velike namere, naime, da on bude prorok i Preteča Hristu, Spasitelju sveta. Preko svojih anđela Bog je objavio rođenje Isaka od bezdetne Sare, i Samsona od bezdetnog Manoja i njegove žene, i Jovana Preteče od bezdetnih, Zaharije i Jelisavete. Preko anđela svojih Bog je objavljivao rođenje onih, s kojima je imao naročite namere.

Prema predanju, kada je Jelisaveta ostala trudna, Zaharije je zanemeo. Kada se rodio Preteča, od njegovog oca Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime deteta i kada je on napisao sinovljevo ime, istog časa je progovorio.

Kao mlad Jovan je otišao u pustinju gde se hranio korenjem i divljim medom. U propovedima je kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima. On je krštavao ljude u reci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim “Ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem”.

Verovanja i običaji za današnji dan

Veruje se da bi na današnji dan svi roditelji koji nisu krstili decu trebalo to da učine ili bar da odrede datum kada će obaviti krštenje. A oni koji nemaju poroda treba da se pomole i ne gube nadu.

Praznik koji danas obeležavamo, Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, u Srbiji se proslavlja kao krsna slava, ali i kao praznik svih onih parova koji žele decu, a ne mogu da ih imaju.

Narod veruje da svi oni čija je želja za decom duboka kao i vera u Boga, ukoliko se na današnji dan mole za to, biće im ispunjeno.

Porodice sa decom danas bi trebalo da budu na okupu i da slave bogatstvo koje imaju, u vidu dece.

Izvor: informer.rs