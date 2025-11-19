Uručeni ugovori za razvoj turističkih potencijala Vojvodine

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2025. vredne ukupno 125,6 miliona dinara. Za turističke projekte lokalnih samouprava pokrajina je ove godine opredelila ukupno 250 miliona.

Sredstva za realizaciju projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2025. sa teritorije AP Vojvodine dobilo je devet jedinica lokalne samouprave – Ada, Žitište, Sečanj, Sombor, Subotica, Srbobran, Beočin, Kula, Sremski Karlovci. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević je tokom uručenja ugovora rekao da su tokom tekuće godine, za ovu oblast, raspisana dva konkursa.

Prema rečima Ivaniševića, deo novca će biti iskorišćen za izgradnju i rekonstrukciju, dok će drugi deo biti opredeljen za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Kako je rekao, preko 20 lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine je podnelo prijavu, ali nisu sve ispunjavale uslove konkursa. Ivanišević najavio za narednu godinu raspisivanje novih konkursa.

Dodeljenim sredstvima biće nastavljeni radovi na tekućem održavanju olimpijskog i dečjeg bazena, kao i nabavka i ugradnja opreme za Velnes centar u Adi, Sečanj će dobiti veliki i moderan turistički kamp, u Somboru će biti nastavljena izgradnja Turističko-rekreativnog parka “Miroslav Gucunja”.